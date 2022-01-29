Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da doğal gaz zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da kombiden sızan doğal gazdan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.
Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kombisinde doğal gaz sızıntısı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince doğal gazdan zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Doğalgaz
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