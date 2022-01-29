Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık ekibi fenalaşan hastayı 500 metre sırtında taşıdı
Çorum'da fenalaşan 62 yaşındaki İsmail Deniz'e müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Deniz, ilk müdahalenin ardından 112 personeli tarafından 500 metre sırtında taşındıktan sonra hastaneye götürüldü.
Çorum'a bağlı Deniz Köyü’nde gece saatlerinde fenalaşan İsmail Deniz’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Köye hareket eden sağlık ekibi, Deniz’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı.
Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti. Kontrol edilen İsmail Deniz daha sonra 112 personeli tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi.
Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Deniz, tedavi altına alındı.
Etiketler: Çorum Kar Yağışı Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 01:23
- 00:48
- 00:47
- 00:25
- 00:18
Sıradaki Haber
Katili kardaki ayak izi ele verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz