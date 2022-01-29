Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki artışla birlikte aşılama çalışmaları da devam ediyor.

Antalya'da 4 milyon 690 bin 106 doz koronavirüs aşısı uygulandı. Ekipler, yerinde aşı uygulamasıyla, vatandaşlara bulundukları noktalarda aşıları yapılıyor.

Aşıyı ulaştırmak için karlı yolda 60 kilometre

Doktor Deniz Akgün ve tıbbi teknolog Nuri Akyıldız ile beraberindeki sağlıkçılardan oluşan ekip, 2 bin rakımlı yaylada kardan dolayı hatırlatma dozlarını olmaya gidemeyen çobanlara aşılarını ulaştırmak için 60 kilometre katetti.

Kar ve buzlanmaya karşı araçlarına zincir de takan sağlıkçılar, hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü yaylalarda zaman zaman yürümekte dahi zorlandılar.

"Buraya kadar geldiler, teşekkür ederim"

Hayvanlarıyla bölgeye gelen çoban Hasibe Kaya'ya 3'üncü doz aşısı uygulandı. Sağlık ekibini görünce mutlu olduğunu anlatan Kaya, "Buraya kadar gelip, bizleri düşünüp aşı vurdukları için çok teşekkür ederim" dedi.

Başka noktada aşıları uygulanan kardeşler Fatma Koçubaba, Esme Koçubaba, Sultan Koçubaba ve Sadiye Ulaş de kendilerine ulaşan ekibe teşekkür edip, herkese aşı yaptırması çağrısında bulundu.

"3 doz aşıyı ne olursa olsun yaptırın"

Aşıları ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen doktor Deniz Akgün şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün Konyaaltı'na 60 kilometre uzaklıktaki Saklıkent mevkisinde sağlık kurumlarına gelemeyecek kişilerin aşılarını yapmaya geldik. Vatandaşlarımızın 3'üncü doz aşılarını ne olursa olsun yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Vaktinde yapılan aşı daha çok korur"

Herkesi aşı olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ise, "Tüm iklim koşullarına ve zorlu şartlara rağmen aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz köy köy dolaşıp, aşı merkezlerine gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın aşı hizmetlerini ayağına kadar götürüyor. Unutulmamalı ki vaktinde yapılan aşı, daha çok korur" diye konuştu.