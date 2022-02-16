Kar, tipi onlara engel değil. Türkiye'nin sesi TRT yayınlarının tüm yurtta kesintisiz sürmesi için her şartta görev başındalar.

Verici istasyonları çalışanları, dağların zirvelerinde yer alan görev yerlerine kışın paletli araçla ulaşıyor. O verici istasyonlarından biri de Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe'de. Karın eksik olmadığı zirvede kışın yol aylarca kapalı kalıyor.

Zirvede zorlu mesai

4 kilometrelik yol, yer yer iki metreyi bulan kar sebebiyle 1 saatte aşılabiliyor. Tehlikeli yolculuğun ardından teknisyen ve mühendisleri yine tehlikeli bir görev bekliyor.

Gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor, ardından buz tutan anten direğine tırmanış başlıyor. Ekip, yayınları riske atacak buzları temizliyor, bağlantıları kontrol edip bakımını yapıyor.

"İşlerimiz tehlikeli olsa da severek yapıyoruz"

Teknisyen Ahmet Tunuslu, “Şartlar ne olursa olsun kamu yayıncılığı yaptığımız için bu sorumluluğu taşıdığımız için, bu sesin ve görüntünün ulaşabilmesi için canla başla çalışıyoruz” diyor.

Başmühendis Hayrettin Fikir ise işlerini severek yaptıklarını belirterek, “Bu bakımları yaparken iş güvenliği malzemelerimizle sağlıklı ve tehlikesiz bir şekilde görevimizi bitirmek için çalışmaktayız. İşlerimiz ne kadar tehlikeli olsa da severek yapıyoruz" diye konuşuyor.

Vericilerde görevli personelin özverili çalışması sayesinde Türkiye'nin sesi TRT'nin yayınları tüm yurtta kesintisiz devam ediyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: İsmail Dostoğlu



