Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
[Fotoğraf: AA]
Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütünü deşifre etti.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan silahlara el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adana Silah Kaçakçılığı
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