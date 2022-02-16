Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Arnavutköy Durusu Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, belgesiz akbalık nakledildiği tespit edildi.

Balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığı anlaşıldı.

400 kilogram akbalığa el konuldu. Mülkiyeti kamuya geçirilen balıklar, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi.

Olayla ilgili 2 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira ceza kesildi.