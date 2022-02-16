Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvurularda artış olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan da su analizi yapıldığı belirtildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir. 552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında Ulutepe su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptanmıştır."

"İshal şikayetlerinin yüzde 20'sinden norovirüsler sorumludur"

Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Norovirüs, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan virüstür. Bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilir. İshal şikayetiyle hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinden norovirüsler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virüsün dışkıyla atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir" sözleri yer aldı.

Açıklamada, kişisel ve ev içi hijyene dikkat edilmesi, tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.