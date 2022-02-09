Bilecik'te şubat ayı başından itibaren vatandaşların ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere müracaatı üzerine Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen doktorlardan oluşan 3 kişilik ekip şehre geldi.

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, sağlık şikayetleri nedeniyle kentte kullanılan içme suyunda araştırma yapıldığını söyledi.

"Günde 200 kişi baş vuruyor"

Şehrin farklı noktalarında suyla ilgili mikrobiyolojik analizler yapıldığını anlatan Damkacı, "Her gün örnekler alıyoruz. Farklı parametreler üzerinde çalışılması için Ankara'ya su da gönderdik. Şubat ayı başından beri bütün acillerimize başvuran yaklaşık 2 bin kişi oldu. Bakıldığında günlük ortalama 200-210 kişi yapıyor" dedi.

Testler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi

Şu an hastaneye başvuran vatandaşların sağlık şikayetlerinin neden kaynaklandığının söylenebilmesi için çalışmaların tamamlanması gerektiğini vurgulayan Damkacı, şöyle konuştu:

"Bazı testler var. Ankara'da üzerinde çalışılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Alınan numunelerin bir kısmı Ankara'ya, merkez laboratuvara gönderildi. Onların sonuçlarının çıkması bekleniyor. Ondan sonra netliğe kavuşacak."

"Filyasyon çalışması yapıyoruz"

Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan 3 kişilik özel ekibin kente geldiğini aktararak "Bizim personelimizle beraber 35-40 kişilik grup oluşturduk. Merkez ilçeye dağıldık. İshal ve kusma şikayetiyle bu hastalığa yakalanan vatandaşların evlerine gidiyoruz. Filyasyon çalışması yapıyoruz. Yediğinden içtiğine, kullandığı suya ve şüpheli olan her şeye bakıyoruz. Biz yerelde her gün numune alıyoruz. Numune çalışmaları devam ediyor. Doktor sayımızı artırdık. Eski pandemi servisimiz vardı. Orayı açtık. Bu şikayetlerle hastaneye başvuranları oraya alıyoruz. Biz hastaları mağdur etmiyoruz. En kısa sürede tedavilerini yapıyoruz. Ağır ve yatan hastamız yok" dedi.

Bilecik Belediyesi'nden içme suyu açıklaması

Bilecik Belediyesince şehirdeki içme suyunda yapılan analiz sonuçları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir kamu binasından çıkan uygunsuzluğa neden olan sebebin belediyemizle alakalı olmadığı, bina iç tesisatının metal boru olması nedeniyle serbest kloru bağlı klora çevirmesi nedeniyle 26 Ocak 2022 tarih ve 727 Sayılı yazımız ile de kurumunuza bildirilmiştir. İlgili kurumlar haricinde edilen içme suyu haricinde herhangi bir kaynaktan depolara su alınmamaktadır. Sonuç olarak tüm depolarımızda klorlama miktarı artırılarak kurumunuz analiz ekibiyle irtibat halinde saha çalışmalarımız ve depo kontrollerimiz devam etmektedir."