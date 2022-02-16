İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Eylül 2020'de sanık Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, sanık Barış Pehlivan'ın ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onandı.

Haklarında verilen hüküm kesinleşen gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, infaz işlemlerinin yapılması için dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan Pehlivan ile Ağırel, polis nezaretinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Pehlivan ve Ağırel, dün akşam saatlerinde Bakırköy İnfaz Hakimliği kararıyla tahliye edildi.