Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta markette çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ta bir markette yangın çıktı. Marketin kepengini kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Şeyh Osman Mahallesi'ndeki marketten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi ile marketin kepengini kırarak yangına müdahale etti.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Markette maddi hasar oluştu.
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