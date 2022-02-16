Şeyh Osman Mahallesi'ndeki marketten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi ile marketin kepengini kırarak yangına müdahale etti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Markette maddi hasar oluştu.