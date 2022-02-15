Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de polis aracını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliği'ne ait ekip otosunun kaput kısmından alev aldığının görülmesi üzerine karakol nöbetçisi ve ekipler tarafından derhal müdahale edilerek araçtaki yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Olayı gerçekleştiren ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.T'nin kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamu malına zarar veren şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, şahıs işlemlerin tamamlanmasına müteakiben mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."
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