Valilikten yapılan açıklamada, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliği'ne ait ekip otosunun kaput kısmından alev aldığının görülmesi üzerine karakol nöbetçisi ve ekipler tarafından derhal müdahale edilerek araçtaki yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.T'nin kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu malına zarar veren şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, şahıs işlemlerin tamamlanmasına müteakiben mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."