Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında, "Belçika'nın Gent şehrinde dört kadını öldüren O.Ç isimli kişinin Türkiye'ye iade edilmesiyle serbest kaldığı"na yönelik haberlere yer verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, O.Ç'nin 2004 yılındaki kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği tehlikeye sokma, nitelikli yağma gibi eylemleri sebebiyle yargılandığı Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ocak 2009'da ömür boyu (müebbet) hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan O.Ç'nin, cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye'de çekmek istemesine yönelik talebinin Belçika adli makamlarınca uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, söz konusu uygun görülme üzerine Türkiye'de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dönüşüm (uyarlama) yargılamasının yapıldığı aktarıldı.

"Müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verilmiştir"

Uyarlama yargılaması sonucunda; O.Ç'nin dört kişiyi öldürme suçundan dört kez ayrı ayrı müebbet, diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezalarına 30 Kasım 2012 tarihinde verilen kararla hükmedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından O.Ç hakkında verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler uyarınca, O.Ç'nin müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verilmiştir.

O.Ç'nin 28 Haziran 2013 tarihinde ülkemize iade edilmesi üzerine, infaz işlemlerinin Belçika ülkesinde yerine getirilmesi halinde 28 Haziran 2015 tarihinde tahliye edilecek olan O.Ç'nin, suç tarihinde yürürlükte olan Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uyarınca derhal infaz işlemlerine başlanılarak, mevcut infaz düzenlemeleri uyarınca 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak suretiyle, 10 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ise şartla tahliyesine karar verilerek infaz işlemleri tamamlanmıştır.

Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."