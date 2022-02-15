Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta aynı aileden 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki dairede, Güneş ailesi doğal gaz sızıntısı nedeniyle rahatsızlandı.
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilenen Nizamettin, eşi Kübra ve oğlu Doğan Güneş, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan, doğal gaz ekipleri, apartmanın tesisatında inceleme yaptı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Zonguldak Doğalgaz
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