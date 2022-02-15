Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA ]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail Tekkol yönetimindeki otomobil, Pelitdibi Mahallesi'nde Soner Gürel'in kullandığı kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Tekkol ile Cemal ve Ayşe Altıparmak, Pembe Tekkol, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi.
Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Tekkol ve Cemal Altıparmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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