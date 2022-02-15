İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güneykent Mahallesi'nde K.B'ye ait adrese operasyon düzenlendi.

Burada yapılan aramada 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan, farklı boyutlarda 5 metal levha ele geçirildi.

K.B. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi