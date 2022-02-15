Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 555 sikke ve üzerinde figür bulunan 5 levha ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan 5 metal levha bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güneykent Mahallesi'nde K.B'ye ait adrese operasyon düzenlendi.
Burada yapılan aramada 555 sikke ve üzerinde figürler bulunan, farklı boyutlarda 5 metal levha ele geçirildi.
K.B. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi
Etiketler: Batman Tarihi Eser
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