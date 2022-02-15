Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlı, daha sonra teslim oldu.
Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'nde Hazal Alpyörük ile birlikte yaşadığı Kadir M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir M, evdeki bıçakla Alpyörük'ü yaraladı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alpyörük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Kadir M, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Etiketler: Kadına Şiddet
Son Haberler
- 19:59
- 19:56
- 19:47
- 19:45
- 19:18
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında bir yelkenli teknede 111 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz