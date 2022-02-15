Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1, Hizan'da 3, Diyarbakır'da da 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Bitlis Terör Örgütü Terörle Mücadele
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