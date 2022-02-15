Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, pres makinesinde meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangından ötürü çevreye yoğun duman yayıldı.
Dumanı fark eden bazı vatandaşlar tarafından bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Yangın
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