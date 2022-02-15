Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güvenlik korucularına çığ eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Mutki ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına "çığda arama ve kurtarma teknikleri" eğitimi verdi.
AFAD ekipleri 14-15 Şubat'ta Mutki Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 74 güvenlik korucusuna çığ esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.
Bitlis-Mutki kara yolunun Karçinbaşı mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlere katılan güvenlik korucuları, "çığda arama ve kurtarma teknikleri" konusunda bilgilendirildi.
Son Haberler
- 18:27
- 18:15
- 18:04
- 17:57
- 17:40
Sıradaki Haber
Manisa'da yangın: İkiz kardeşler yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz