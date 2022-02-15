Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de sokak köpekleri 3 kişiye saldırdı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin’in Derik ilçesinde 1'i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sokak köpekleri Kübra Ö., Mülkiye Ö. ve Abdullah Ç.’ye saldırdı.
Köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yüzünden, 1 kişide kollarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tedavi edilmek üzere Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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