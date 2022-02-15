Çekicinin kaldırdığı aracın kapısını açtı, inmeye çalışırken düştü. Yaşlı kadının yaralanmasına neden olan olaya ilişkin dava karara bağlandı.

2 yıl önce İstanbul Kadıköy'de çekici ekibi araçtaki 80 yaşındaki Leyla Çetinkol'u fark etmedi.

Yaşlı kadının düşüp yaralanmasının ardından görevli trafik polisi ve çekici sürücüsü hakkında dava açıldı.

Leyla Çetinkol bu süreçte 3 ameliyat geçirdi, bir süre sonra hayatını kaybetti. Ailesi, yaşlı kadının bu kaza yüzünden vefat ettiğini savundu.

2 sanığa para cezası verildi

Davayı karara bağlayan hakim, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan trafik polisine 7 bin 860 lira, çekici sürücüsüne ise 5 bin 240 lira para cezası verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.