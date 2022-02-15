Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da "Yalıköy köftesi" tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nin ismiyle özdeşleşen "Yalıköy köftesi"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Son alınan ürünle kentteki toplam coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye yükseldi.
Kıkırdak ve sinirlerden temizlenen ve küp şeklinde doğranan sığır etinin kullanıldığı Yalıköy köftesi için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru, 1 Şubat 2022 tarihinde kabul edildi.
Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, özellikle il dışından gelen yolcuların ve turistlerin uğrak noktası olan Yalıköy Mahallesi'nde köftenin severek tüketildiğini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Ultav, yeni coğrafi ürünler için başvurusunu yaptıkları melocan (diken ucu) kavurması, Ordu taflan turşusu ve Mesudiye kuru ekmeğinin (golit) ise inceleme aşamasında olduğunu aktardı.
Yalıköy köftesi ile Ordu'nun coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 7'ye yükseldi.
Etiketler: Ordu
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