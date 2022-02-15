Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te aranan 11 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Bitlis'te polis ekiplerince haklarında 5 aydan 25 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli yakalandı.
Bitlis'te Asayiş Şubesi ekiplerince, 1-15 Şubat tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Terör örgütüne üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "yağma", "hırsızlık", "tehdit", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "cinsel taciz" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından haklarında 5 aydan 25 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezaları bulunan 11 şüpheli yakalandı.
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