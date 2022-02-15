Fethiye'deki davada Hakan Aysal, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini, olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını anlattı. Sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığına dikkat çekti.

Tahliye ve beraat talebinde bulundu

Savcı, sanığın "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Oy çoğunluğuyla müebbet hapse karar verildi

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraatı yönünde şerh kullandığını aktardı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu, başından bu yana güvendikleri adaletin tecelli ettiğini söyledi.

Kardeşinin geri gelmeyeceğini belirten Yolçu, "Acımız büyük ama verilen ceza ile içimize bir nebze olsun su serpildi. Yanına kar kalmadı. Ülkemizde kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.