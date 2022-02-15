29 yaşındaki Muharrem Eralp, 5 Haziran 2020'de hastanede çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'ü 17 bıçak darbesiyle öldürdü.

Zanlının cinayeti işlemeden önce ‘ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.

Anadolu 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaa açıklandı.

Sanığın“tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma ertelendi.