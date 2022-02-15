Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayşegül Aktürk cinayetinde mütalaa
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da takıntılı bir şekilde takip ettiği hastane çalışanı Ayşegül Aktürk'ü bıçaklayarak öldüren Muharrem Eralp'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Cinayet zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
29 yaşındaki Muharrem Eralp, 5 Haziran 2020'de hastanede çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'ü 17 bıçak darbesiyle öldürdü.
Zanlının cinayeti işlemeden önce ‘ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.
Anadolu 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaa açıklandı.
Sanığın“tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma ertelendi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 15:27
- 15:04
- 15:11
- 15:03
- 14:42
Sıradaki Haber
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz