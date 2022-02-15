Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonunu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösteren 13 zanlı gözaltına alındı.
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