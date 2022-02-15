Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.