Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta terör operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: Kars PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
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