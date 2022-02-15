Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper lüks kruvaziyer Kuşadası'na demirledi
[Fotoğraf: AA]
Tamamlandıktan sonra deneme turuna çıkan süper lüks kruvaziyer, Kuşadası'nda demir attı. Yakıt ve gıda ikmalini yapan gemi 26 Şubat ve 1 Mart'ta yolculu olarak tekrar gelecek.
Kısa süre önce suya indirilen ve deneme seferi kapsamında Kuşadası limanına yanaşan Bahama bayraklı Silver Dawn isimli gemi, 3 gün boyunca gıda ve yakıt ikmali gerçekleştirecek.
Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin toplam 400 ton yakıt alacağını söyledi.
Geminin 596 yolcu kapasiteli olduğunu vurgulayan Güngör, "212 metre uzunluğundaki ultra lüks kruvaziyer gemisi yolculu olarak Nisan 2022'de seferlerine başlayacak. 26 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Kuşadası limanına tekrar uğrayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte yolculu olarak da gelmelerini temenni ediyoruz" dedi.
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