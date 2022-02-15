Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon 7 araca çarparak durabildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da freni boşalan kamyon, trafik ışığında bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kepez ilçesinde Haydar Cavrı kotrolündeki freni boşalan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete ve 7 araca çarptı.
Kazanın adından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.
Kullandığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Haydar Cavrı ve adları belirlenemeyen iki sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Trafik Kazası
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