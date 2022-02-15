Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza
Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsüne 10 farklı maddeden 14 bin 418 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan 3 düzensiz göçmen ekiplere teslim edildi.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kent girişinde K.T.K'nin kullandığı 39 MA 0028 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçtıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.
10 farklı maddeden ceza kesildi
Araç sürücüsü K.T.K'ye 10 farklı maddeden 14 bin 418 lira para cezası kesildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Araçta 3 düzensiz göçmen bulundu
Öte yandan araç içerisinde bulunan 3 düzensiz göçmen ise jandarma ekiplerine teslim edildi.
Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da telsiz anonsuyla ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Trafik
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