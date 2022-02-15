Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Ankara'da yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, Kızılcahamam’da bulunan bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
H.E., M.A., ve A.A. tutuklandı.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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