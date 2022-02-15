Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iş hanında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, gece burada kalan kişi hayatını kaybetti.
Kemeraltı Çarşısı'ndaki 920 Sokak'ta bulunan iş hanının giriş katında yer alan ve bir süredir evsiz Azmi Akça'nın (60) kaldığı dükkanda, gece saatlerinde yangın çıktı.
Dükkan dışına sirayet etmeyen yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü.
Sabah iş hanına gelen esnaf, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İş yerinde soğutma çalışması yapan ekipler, Azmi Akça'nın (60) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akça'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, yangının çıktığı dükkanda, iki kedi yavrusu da öldü. Anne kedi, dükkana gelerek yavrularını aradı.
Etiketler: Yangın
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