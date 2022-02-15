Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru
[Fotoğraf: AA]
Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Altyapı çalışması tamamlanan havalimanında test uçuşları Nisan ayında başlayacak. Havalimanının yıl sonuna kadar da ulaşıma açılması planlanıyor.
Rize-Artvin Havalimanı, Ordu Giresun'dan sonra Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı.
Yapımına 5 yıl önce başlanan havalimanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Havalimanı sahasında 1400 işçi 7 gün 24 saat çalışıyor. Üst yapılarda son dokunuşlar yapılırken diğer yandan da çevre düzenlemesi sürüyor.
Altyapı çalışmaları tamamlanan havalimanında üst yapıda da gerçekleşme oranı yüzde 95'e ulaştı.
Test uçuşlarına Nisan ayı içinde başlanması düşünülen Rize-Artvin havalimanının yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.
Ulaşıma açıldığında Karadeniz Bölgesinin beşinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, bölgenin ticaret ve turizmine de önemli katkı sağlayacak.
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