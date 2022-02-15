Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Anadolu Kışlası yakınında bulunan Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Sivil Asker İş Birliği Faaliyetleri' kapsamında, Anadolu Kışlası yakınında bulunan Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı" denildi.

Ayrıca yapılan yardım faaliyetlerinden fotoğraflar da paylaşıldı.