Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'ndan okullara yardım
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yapıldığını açıkladı.
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Anadolu Kışlası yakınında bulunan Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Sivil Asker İş Birliği Faaliyetleri' kapsamında, Anadolu Kışlası yakınında bulunan Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı" denildi.
Ayrıca yapılan yardım faaliyetlerinden fotoğraflar da paylaşıldı.
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından “Sivil Asker İş Birliği Faaliyetleri” kapsamında, Anadolu Kışlası yakınında bulunan Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı. pic.twitter.com/mCPkP1zLbA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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