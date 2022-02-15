Akkaya Mahallesinde tartıştığı oğlu Cavit K’yi silahla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan baba Hüseyin K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Evlenmek istediği kıza karşı çıkmış

Hüseyin K'nin ifadesinde oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını ve tartışmanın bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Cavit K'nin cenazesi, yakınları tarafından Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verildi.