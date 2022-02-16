Tuşba ilçesinde, inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Van’ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerindeki son durumu @trthaber ekipleri görüntüledi.https://t.co/5ZTzxxqpzt pic.twitter.com/3hKw8bDvYO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

Yangının çevre iş yerlerine sıçraması ihtimaline karşı bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı da gönderildi.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.