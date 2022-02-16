İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.

Birçok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyona helikopter ve özel harekat polisleri de destek verdi.