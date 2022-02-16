Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 07:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: AA]
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.
Birçok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyona helikopter ve özel harekat polisleri de destek verdi.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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