Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kaza: Anne ve kızı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, R.M. idaresindeki otomobil, U.S.B.'nin kullandığı otomobil ile S.S. yönetimindeki kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada R.M. idaresindeki otomobilde bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi
Yaralı anne ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:46
- 09:35
- 09:42
- 09:30
- 09:43
Sıradaki Haber
Kaçak avlanan 400 kilogram akbalığa el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz