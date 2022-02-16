Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 8 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan giriş yaptığını belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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