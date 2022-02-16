Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 1,8 ton ete el kondu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hijyen ve teknik koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle 1,8 ton ete el kondu. İşletmeye 62 bin lira ceza kesildi.
Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin uygun olmayan ortamda et parçalayarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Denetimde, teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan ortamda et parçalama faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu kapsamda 1 ton 800 kilogram ete konuldu ve kaçak faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulandı.
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