Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin uygun olmayan ortamda et parçalayarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Denetimde, teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan ortamda et parçalama faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda 1 ton 800 kilogram ete konuldu ve kaçak faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulandı.