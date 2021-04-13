"Kör bir ozan anlattı bunları, Atların da ruhu vardı Troya önünde, Ta Hades'ten duyulurdu kişnemeleri"

Şair Melih Cevdet Anday, bu dizelerle anlatır atların Troya antik kenti için taşıdığı anlamı.

9 tarihi katmanıyla 3 bin yıllık tarihe ışık tutan Troya Antik Kenti, dünyanın en ünlü antik kentlerden biri. Eşsiz coğrafyada kurulmuş tüm uygarlıkların izlerini taşıyan antik kenti artık atlı birlikler koruyor.

"Troyalılar iyi at binicisiydiler"

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Atın Troya özelinde birkaç önemli hususu var. Bunlardan birisi Troyalılar iyi at binicisi ve iyi at yetiştiricisiydiler. Bunu efsanelerden biliyoruz. Bir de tahta Troya atı meselesi var" dedi.

Mitolojiye göre 10 yıldan fazla süren savaşta yenilmeyen Troya halkı, Akhalıların tahta at hilesiyle kenti kaybetti. Devasa tahta at o günden bu yana Troya'nın simgesi.

Türkiye'de ilk

Türkiye'de ilk defa bir antik kentte atlı jandarma timleri görev yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, Troya Müzesi'nin başvurusu üzerine bölgede altlı jandarma birliği oluşturdu. Nevşehir'de eğitilen atlar da Troya'daki birliğe nakledildi.

Haber: Altuğ Acer

Haber: Mustafa Aydın Gül