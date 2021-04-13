Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kum yüklü tır otomobilin üstüne devrildi
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü tır, bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.
Kaza, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kum yüklü bir tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin dorsedeki kumu boşaltmalarının ardından, dorse aracın üstünden kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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