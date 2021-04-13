Kaza, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kum yüklü bir tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin dorsedeki kumu boşaltmalarının ardından, dorse aracın üstünden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.