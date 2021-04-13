Güzelyurt köyü imamı Yasin Vural, ramazanda vatandaşların sahura kalkabilmeleri için ilk olarak camide sela okudu.

Daha sonra selanın sesini duyamayıp uyanamayanlar olacağı düşüncesiyle aracıyla tek tek evleri gezen Vural, bazı vatandaşlara kapılardan seslenerek, kimisini de aracından korna çalarak uyandırmaya çalıştı.

Yaklaşık 9 yıldır köyde görev yapan Yasin Vural, "Selamızı verdik, baktık ışıkları yanmayanlar mevcut. Arabamla onları dolaştım. Uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştık" dedi.