Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köy imamının sahur mesaisi: Uyanamayanları kapı kapı gezerek kaldırdı
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde görev yapan imam Yasin Vural, sahura uyanamayan vatandaşları, aracıyla kapı kapı gezerek kaldırdı.
Güzelyurt köyü imamı Yasin Vural, ramazanda vatandaşların sahura kalkabilmeleri için ilk olarak camide sela okudu.
Daha sonra selanın sesini duyamayıp uyanamayanlar olacağı düşüncesiyle aracıyla tek tek evleri gezen Vural, bazı vatandaşlara kapılardan seslenerek, kimisini de aracından korna çalarak uyandırmaya çalıştı.
Yaklaşık 9 yıldır köyde görev yapan Yasin Vural, "Selamızı verdik, baktık ışıkları yanmayanlar mevcut. Arabamla onları dolaştım. Uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştık" dedi.
Etiketler: Ramazan Ayı
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