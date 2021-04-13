Kayseri'nin Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi'nde yaşayan Faruk Çınar'ın 9 hayvanı kayboldu.

Yoğun kar yağışı sonucu hayvanlarını bulamayan Çınar'ın yadımına Develi Belediyesi ile ilçe jandarma ekipleri yetişti. Hayvanların kaybolduğu bölgede dron ile arama yapan belediye ekipleri, inekleri bularak sahibine teslim etti.

"Rabbim hepsinden razı olsun"

Hayvanlarının bulunması için kendisine yardımcı olanlara teşekkür eden Faruk Çınar “Burada zor şartlarda derdime derman olmak için arama çalışmaları yürüten mahalle sakini hemşerilerime, jandarma ekiplerine ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a çok teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif arifesinde yüzümü güldürdükleri için rabbim hepsinden razı olsun” dedi.

Haber: Necmettin Çuhadaroğlu