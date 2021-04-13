Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'ya finans desteği sağlayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen Aziz D'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Aziz D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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