İstanbul'da başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kişilere sahte pasaport, firari olarak aranan kişilere ise sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi.

2 kişi Esenyurt'ta tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

Adreslerde yapılan aramalarda, 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, sağlık raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, para detektörü, baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere özellikle portakal sıkacağı ile mühür bastıkları tespit edildi.