Varda Köprüsü, halk arasında "Koca Köprü" veya "Alman Köprüsü" olarak da anılıyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki köprü, 172 metre uzunluğunda, orta ayakları 99 metre yüksekliğinde.

109 yıldır ayakta

Varda Köprüsü, zamana karşı sapasağlam ayakta kalan ender köprülerden biri. Kızılçam ağaçlarının sardığı Hacıkırı mahallesinde yer alan bu köprü, eşsiz manzarası ve muhteşem mimarisiyle dikkat çekiyor.

Köprü, Sultan İkinci Abdülhamit döneminde çelik kafes taş örme tekniği ile inşa edildi.

Hicaz demir yolu projesinin en önemli geçitlerinden biri

Mühendisliğini Alman Nicholas Mavrokordato'nun yaptığı köprünün yapımına 1907 yılında başlandı. 5 yılda tamamlanan Varda Köprüsü; Berlin, Bağdat ve Hicaz demir yolunun en önemli geçitlerinden biri oldu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Kartum, "Gülek Boğazı vasıtasıyla Anadolu'ya ve oradan da Avrupa'ya bağlanan İpek yolu hattına bir alternatif olarak düşünülen, Bağdat demir yolu hattı aslında bir nevi dönemin güncel ve daha modern İpek yolu olduğu söylenebilir" dedi.

Köprüde dünyaca ünlü filmin sahneleri de çekildi

Toros Dağları'nın zorlu coğrafyasında köprüyü inşa etmek hiç kolay olmadı.

Tren seferlerinde aktif olarak kullanılan köprü, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası.

Köprüde, James Bond serisinin Skyfall filmindeki sahneler de çekildi.

Haber: Fatma Er

Kamera: Çağlar Öztürk

Kurgu: Ömer Özdoğan