Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 04:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sürüklenen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, fırtına nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 34 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde 34 sığınmacının bulunduğu lastik bot fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine, belirtilen bölgeye gitti.
[Fotoğraf: AA]
Ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği kaydedilen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Fırtına
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