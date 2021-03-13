Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 03:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'da artan koronavirüs vakaları üzerine Akhisar ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar da kısıtlandı.
Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesi, görülen koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Öte yandan, mahalledeki Gökçeahmet Ortaokulu ile Şehit Fevzi Kıral İlköğretim Okulu'nda eğitime de 10 gün ara verildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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