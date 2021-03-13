İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

Elde edilen yüksek meblağlardaki gelirin ise nakit olarak hesaplardan çekildiği ve suç örgütünün yöneticilerine ulaştırıldığı belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

28 şüpheli yakalandı

Ayrıca çete üyelerinin internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleştiği ve sık sık adreslerini değiştirdikleri anlaşıldı.

38 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 28 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Şirketlerin hesaplarında 45 milyon lira çıktı

Emniyet birimlerinin yaptığı aramalarda, çok sayıda bilgisayar ve telefonun yanısıra, 77 farklı paravan şirkete ait kaşe de ele geçirildi.

İnceleme sonucunda bu şirketlerin banka hesabında 45 milyon lira bulunduğu anlaşıldı, paraya ise el konuldu.